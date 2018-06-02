У Каталонії новий уряд прийняв присягу

Згідно з Конституцією Іспанії пряме управління Мадрида автоматично завершується з появою чинного регіонального уряду в Барселоні

Новий уряд Каталонії склав присягу, таким чином автоматично закінчивши семимісячний період прямого управління центрального уряду Іспанії в регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Приблизно на годину раніше присягу склав і новий прем'єр Іспанії Педро Санчес, який раніше виступав за діалог з Каталонією, проте відкидав ідею будь-якого референдуму про незалежність.

Педро Санчес став першим прем'єром в історії демократичної Іспанії, який склав присягу за відсутності традиційних католицьких символів – Біблії і розп'яття, пише іспанське видання El Pais.

Уряд на чолі з Кімом Торре, близьким соратником екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, набув чинності в той самий день. В Каталонії все таки пішли на зустріч владі Іспанії і прибрали міністрів, які не влаштовували Мадрид.

«Несподіваний збіг центральних і регіональних урядів, що відокремлюють сили один від одного, може відкрити нову главу після драматичних місяців, коли каталонські політики були ув'язнені або виїхали за кордон, щоб уникнути арешту», – йдеться у повідомленні.

Попередник Санчеса Маріано Рахой запровадив пряме управління в Каталонії після проголошення парламентом незалежності регіону.

Згідно з Конституцією Іспанії пряме управління Мадрида автоматично завершується з появою чинного регіонального уряду в Барселоні.

Як інформував ZAXID.NET, Торра включив до складу женералітету політиків, які перебувають під арештом або втекли за кордон.

Зазначимо, що 14 травня Кіма Торру більшістю голосів парламенту Каталонії було обрано новим головою женералітету. 17 травня він склав присягу - проігнорувавши рядок про вірність іспанському королю і Конституції Іспанії в тексті.