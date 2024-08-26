Підопічні Лупашка не змогли вивезти з Черкас бодай одне очко

У понеділок, 26 серпня, львівські «Карпати» у Черкасах в межах 4-го туру чемпіонату України зустрічались з місцевим «ЛНЗ». Команда Владислава Лупашка першою вийшла вперед, але втримати переможний рахунок не зуміла.

Українська Прем’єр-ліга, 4-й тур

ФК ЛНЗ (Черкаси) – ФК «Карпати» (Львів) – 2:1

Голи: Пасіч, 61, Яшарі, 77 – Чачуа, 34

Перший небезпечний момент у матчі створили «Карпати» в середині тайму: Чачуа знайшов пасом Очеретька і той з лінії штрафного пробив по центру – Кучеренко легко забрав. За трохи «Карпати» вийшли вперед: після навісу з кутового м’яч вилетів за межі штрафного, де його підхопив Чачуа і потужно пробив у дальній кут. Авагімян майже одразу міг зрівнювати, але Кемкін у падінні відбив перед собою.

По перерві «Карпати» мали подвоювати, але Клименко, який опинився сам перед голкіпером, пробив у Кучеренка. У відповідь «ЛНЗ» зрівняв: Пасіч, отримавши передачу від Путрі на лівий фланг, метеором промчав до воріт, всі чекали на навіс, але він вирішив спробувати закрутити у дальній кут.

«Карпати» втекли у стрімку контратаку, однак Підлепенець, замість того аби віддати на партнерів, пробив з гострого кута прямо у голкіпера. На 77-й хвилині черкасці повели у рахунку: Муравський поборовся у центрі поля, запустив у відрив Момо, який прострілив у воротарський – Яшарі легко прошив Кемкіна. Вже у доданий час Костенко міг стати героєм «Карпат», але самовіддано зіграв кіпер суперника.

«ЛНЗ» набрав 9 очок і разом з Олександрією очолює турнірну таблицю УПЛ, «Карпати» з 4-ма пунктами десяті.