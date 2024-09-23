Замовлення елітних позашляховиків були зроблені після призначення нового керівника УДО Олександра Морозова

Управління державної охорони України 16 вересня уклало договір на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser загальною вартістю 15,7 млн грн. До 25 грудня поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ «ВіДі Автострада». Про це 23 вересня повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані у системі Prozorro.

Як зазначають журналісти, чотири чорні позашляховики 2024 року випуску, оснащені 3,3-літровим дизельним двигуном, що забезпечує понад 300 кінських сил та відповідає екологічному стандарту Євро-5. Модель здатна розвинути швидкість до 210 км/год за 6,9 секунди.

«Серед інших опцій для комфорту водія і пасажирів Land Cruiser повинен мати підігрів керма та сидінь, звукоізоляційне скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Спецобладнання призначене для їзди поперед інших авто — світлодіодні фари у решітку радіатора, потужний гучномовний пристрій з дистанційним світлокеруванням», – ідеться в матеріалі.

«Наші Гроші» встановили, що найближчою до тендерної пропозиції є салонна модель Toyota Land Cruiser 300 з 3,3 Twin Turbo двигуном, а судячи з дисків, комплектації Premium вартістю близько 3,6-3,9 млн грн.

На дилерських сайтах такі авто характеризують як «нове покоління легендарного Land Cruiser». Автомобіль «спеціально створений для тих автолюбителів, хто не звик задовольнятися посередністю».

«3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser – це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі “Прозорро” цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Lexus по 3,27 млн грн у ТОВ “ВіДі Еліт”», – підкреслюють журналісти.

Для порівняння «Наші гроші» опублікували вартість закупівель спецавто і позашляховиків для інших силових структур. Так, до прикладу, військова частина А7039 18 вересня придбала пікап на базі Peugeot Landtrek за 1,76 млн грн, а військова частина А4010 купила спецавтівку на базі Toyota Hilux за 1,74 млн грн.

Видання зауважує, що замовлення елітних позашляховиків Управлінням державної охорони були зроблені після призначення нового керівника УДО у червні цього року Олександра Морозова. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника «є карт-бланш на зміни».

«Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО», – зазначали в пресслужбі президента.

Журналісти додають, що ТОВ «ВіДі Автострада», яке поставить елітні авто Управлінню державної охорони, входить до складу групи компаній «ВіДі Груп» Олега та Віталія Джуринських. Упродовж цього року з компанією уклали контрактів на суму у 211,7 млн грн.