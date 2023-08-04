Пожежа у прикордонному управлінні ФСБ в Ростові-на-Дону сталася 16 березня, їй передував вибух

Управління прикордонної служби ФСБ Росії в Ростові-на-Дону в березні цього року дистанційно підірвали бійці з підрозділу «Карпатська Січ» за допомогою замінованого тубуса від використаного «Джавеліна», повідомив лідер цього військового підрозділу Тарас Деяк.

«Це така типова воєнна історія про удачу. Словом, ми якось узяли тубус від "Джавеліна", красиво його замінували, дуже так технічно правильно, класно, звели і завезли в Бахмут. Це було 24 лютого, північ – йшла якраз окупація Ягідного, ми втрачали вулиці, командири говорили по спецзв'язку, що сьогодні ми відійдемо з цих позицій. Ми завезли туди тубус, бухло й харчі для "ваньок" із сюрпризами і там залишили. Ну й згодом, у березні цей тубус успішно спрацював аж в управлінні ФСБ в Ростові», – розповів Деяк в інтерв’ю «Укрінформу», опублікованому 4 серпня.

Деяк припустив, що, очевидно, хтось із російських військових або найманців «Вагнера» знайшов цей тубус, передав командиру як трофей. «А ті у свою чергу – начальству. Так замінований тубус дійшов до Ростова, де його відкрили, і вже там спрацював механізм. Ми весь цей шлях відслідкували потім по трекеру, який нам підігнали колеги з "Альфи" (спецпідрозділу СБУ)», – розповів Деяк.

За його словами, вони «закидували й інші такі штуки, рації мінували, але спрацював тільки цей тубус».

Вибух, після якого спалахнула пожежа, стався в управлінні прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону 16 березня. Пожежа призвела до детонації боєприпасів, які зберігалися в будівлі. Відомо про щонайменше одного загиблого, однак зазначимо, що таку інформацію російська влада приховує. Також у Росії заявляли, що пожежа спалахнула через коротке замикання. Зауважимо, що в Росії регулярно заявляють про пожежі через коротке замикання на важливих об’єктах.