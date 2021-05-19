«Львівобленерго» проводить ремонти у Львові, Винниках та Рудному

У середу, 19 травня, у Львові, Винниках та Рудному окремі вулиці будуть без електропостачання. Як повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго», відключення електроенергії для проведення ремонтів заплановані з 9:00 до 17:00.

Без електроенергії у Львові будуть мешканці: вул. Корсунська – всі; вул. Малицької, 1-6, 8; вул. Повстанська, 14, 19; вул. Чупринки, 114, 114а, 126, 128; вул. Перемиська, 3а; вул. Городоцька, 291а, 295, 297; вул. Мучна, 16.

Також без електроенергії у м. Винники будуть вулиці: Галицька, 28-48, 39-59; Франка, 1-13.

У Рудному без електропостачання будуть: вул. Сірка – всі; вул. Виговського – всі; вул. Вербицького – всі; вул. Марченка – всі; вул. Шухевича – всі; вул. Коновальця – всі; вул. Шашкевича – всі; вул. Й. Сліпого – всі; вул. Полуботка – всі.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у Telegram та Viber.

До слова, нагадаємо, що із 20 травня «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань. На цей період призупинять подачу гарячої води.