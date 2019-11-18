Упродовж двох днів частина львів'ян матиме перебої з водопостачанням
Мешканці Сихівського, Шевченківського, Залізничного районів та центру отримуватимуть воду з пониженим тиском та за скороченим графіком
Із 19 до 20 листопада водопостачання до частини Львова відбуватиметься за скороченим графіком. ЛМКП «Львівводоканал» попереджає про зменшення об'єму подачі води до міста через проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральному водогоні діаметром 1200 мм «Стрий — Львів» в районі с. Верчани.
«Із 9:00 вівторка, 19 листопада, і до 18:00 середи, 20 листопада, водопостачання здійснюватиметься з пониженим тиском та за скороченим графіком у Франківський район, центральну частину міста і прилеглі до неї житлові мікрорайони Шевченківського району, житловий масив «Броньова», частину житлового масиву «Сихів» (пр. Червоної Калини, вул. Довженка, вул. Чукаріна, вул. Хуторівка і прилеглі до них вулиці), житловий мікрорайон «Новий Львів», Залізничний район, обмежений вулицями Городоцька — Чернівецька — Залізнична — Міхновських», – повідомили у прес-службі ЛМР.
Відновити стабільне водопостачання у повному обсязі планують після 18:00 середи, 20 листопада.
ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води.