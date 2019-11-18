Упродовж двох днів частина львів'ян матиме перебої з водопостачанням

На магістральному водогоні проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи

Із 19 до 20 листопада водопостачання до частини Львова відбуватиметься за скороченим графіком. ЛМКП «Львівводоканал» попереджає про зменшення об'єму подачі води до міста через проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральному водогоні діаметром 1200 мм «Стрий — Львів» в районі с. Верчани.

«Із 9:00 вівторка, 19 листопада, і до 18:00 середи, 20 листопада, водопостачання здійснюватиметься з пониженим тиском та за скороченим графіком у Франківський район, центральну частину міста і прилеглі до неї житлові мікрорайони Шевченківського району, житловий масив «Броньова», частину житлового масиву «Сихів» (пр. Червоної Калини, вул. Довженка, вул. Чукаріна, вул. Хуторівка і прилеглі до них вулиці), житловий мікрорайон «Новий Львів», Залізничний район, обмежений вулицями Городоцька — Чернівецька — Залізнична — Міхновських», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Відновити стабільне водопостачання у повному обсязі планують після 18:00 середи, 20 листопада.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води.