Уряд Чехії після місяця роботи подав у відставку

Уряд Чехії під керівництвом лідера політичної партії ANO Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного напередодні вотуму недовіри парламенту, повідомило місцеве видання Ceske Noviny.

Уряд виконуватиме свої обов’язки до призначення нового кабінету. Прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що особисто передасть документ про відставку уряду президентові Мілошу Земану. Як заявив речник президента Їржі Овчачек, Земан прийме відставку уряду до кінця тижня.

Нагадаємо, 16 січня палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) проголосувала за вотум недовіри уряду Андрея Бабіша, який був сформований в грудні минулого року. Президент Чехії Мілош Земан минулого тижня виступив у парламенті і висловив підтримку Бабішу, пообіцявши надати йому можливість ще раз спробувати сформувати уряд.

Рух ANO у жовтні минулого року виграв парламентські вибори і отримав 78 місць у парламенті, але цього виявилося недостатньо для формування більшості. Крім того, інші політичні сили відмовилися об’єднуватися з партією Бабіша.

Більшість партій закидають Бабішу і Земану, що і президент, і новий прем'єр-міністр діяли всупереч традиціям парламентської демократії. Зокрема, не було серйозних переговорів щодо створення прозорої більшості, а президент і прем'єр від самого початку перейшли до питання створення уряду меншості, зазначила «Європейська правда».