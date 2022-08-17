Уряд дозволив командирам посвідчувати заповіти українських військових
Зміни в посвідченні заповітів для військових діятимуть на період воєнного стану
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Кабінет міністрів дозволив в умовах воєнного стану командирам підрозділів посвідчувати заповіти військових. Про це повідомляє Мін'юст.
Раніше лише нотаріуси могли посвідчувати заповіти, зокрема й військових ЗСУ, правоохоронців та інших підрозділів. Тепер таке право отримали й начальники військових формувань та інші уповноважені командирами люди.
Після посвідчення уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міноборони або інших державний орган до Міністерства юстиції.
Відомство ж упродовж двох робочих днів має передати документ нотаріусам. Вони мають зареєструвати заповіт у Спадковому реєстрі упродовж трьох робочих днів після отримання.
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