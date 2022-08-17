Кабінет міністрів дозволив в умовах воєнного стану командирам підрозділів посвідчувати заповіти військових. Про це повідомляє Мін'юст.

Раніше лише нотаріуси могли посвідчувати заповіти, зокрема й військових ЗСУ, правоохоронців та інших підрозділів. Тепер таке право отримали й начальники військових формувань та інші уповноважені командирами люди.

Після посвідчення уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міноборони або інших державний орган до Міністерства юстиції.

Відомство ж упродовж двох робочих днів має передати документ нотаріусам. Вони мають зареєструвати заповіт у Спадковому реєстрі упродовж трьох робочих днів після отримання.