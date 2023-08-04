Кабінет міністрів у п’ятницю, 4 серпня, схвалив зміни до ліцензійних умов з виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі ліками, згідно з якими продавцям ліків дозволяється створювати мобільні аптечні пункти, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, пересувні пункти матимуть статус структурного підрозділу аптеки і зможуть працювати лише в сільській місцевості, де немає аптек чи аптечних пунктів. Крім того, в умовах воєнного або надзвичайного стану такі мобільні аптечні пункти зможуть працювати в зонах бойових дій або надзвичайних ситуацій.

«Встановлено вимоги щодо організації та здійснення ліцензіатами роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти. Визначено умови використання транспортних засобів для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами через мобільні аптечні пункти», – зазначив він, не уточнивши подробиць.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, наразі в селах та селищах працюють близько 5700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тис. сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків, наголосили в МОЗ.

Там додали, що такі аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки». В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках.