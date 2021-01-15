З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити «річний газовий продукт» – фіксовану для всіх споживачів ціну на рік. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль Урядовому порталу.

«Державна компанія "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну», – розповів Шмигаль.

Він також заявив, що восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за метр³. За словами прем’єра, такий принцип вибору фіксованої ціни на місяць або рік діє у більшості країн Європи.

Шмигаль також зазначив зловживання компаній на ринку газу, у зв’язку з чим уряд і хоче встановити граничну ціну на блакитне паливо «щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках».

За його словами, АМКУ та профільні міністерства вже отримали доручення щодо перевірки факту можливого зловживання на ринку газу.

Фіксована ціна у максимум 6,99 грн за м³ діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону.

Як інформував ZAXID.NET, торік українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки – окремо за газ як товар та за його транспортування. Постачанням та транспортуванням блакитного палива займаються різні компанії.

Вартість газу як товару, який продають населенню, тепер змінюється щомісяця, кожен постачальник встановлює свою ціну на нього. Вартість газу для українських побутових споживачів прив’язана до його вартості на європейських хабах, взимку вона збільшується, влітку – зменшується. Наразі на цьому ринку працюють понад 50 компаній.

Тарифи на природний газ для населення у січні зросли, порівняно з груднем. Постачальника газу як товару, якщо з якихось причин (ціна, якість послуги тощо) він не влаштовує споживача, можна змінити.

Транспортуванням газу до осель українців, обслуговуванням газових мереж займаються газотранспортні компанії або ж оператори газорозподільних мереж (облгази). У січні облгази країни підвищили тариф на доставку блакитного палива для населення.

Сукупно сезонне підвищення вартості газу як товару та збільшення розцінок на його розподіл, а також зростання вартості електроенергії, спричинили протести у низці регіонів.