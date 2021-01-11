Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Денис Шмигаль розповів про результати наради в Офісі президента з питання тарифів

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які «дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення». Про це він написав у Telegram.

Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Шмигаль також зазначив, що за результати наради з відповідальними відомствами «сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу».

«НКРЕКП (Нацкомісія з тарифів - ред.) терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу», – наголосив прем'єр.

Як інформував ZAXID.NET, 1 січня газопостачальні компанії підвищили​ тарифи на транспортування газу. Це спричинило протести по всій території України.