Уряд оскаржив скасування націоналізації «ПриватБанку»

Кабінет міністрів України подав заяву щодо оскарження вироку Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію «ПриватБанку». Про це 20 травня повідомляють «Українські новини».

Зазначається, що наразі заява про оскарження рішення перебуває у канцелярії Окружного адміністративного суду. До адміністративного суду її ще не передали.

Таким чином рішення про незаконність націоналізації «ПриватБанку» не набуде чинності до остаточного рішення апеляційного суду.

Як інформував ZAXID.NET, 18 квітня, за три дні до другого туру президентських виборів, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку». Мінфін оскаржив це рішення.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення НБУ щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.

Третє рішення на користь Коломойського ухвалив Печерський райсуд Києва і скасував, таким чином, поруку Коломойського за 9,2 млрд грн кредиту НБУ, виданих «ПриватБанку» до його націоналізації, яка відбулася 18 грудня 2016 року.

Наразі ці три рішення ще не набули законної сили.

«ПриватБанк» перейшов у держвласність 21 грудня 2016 року. Держава отримала 100% в його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.