У разі потреби НБУ готовий вдруге націоналізувати «ПриватБанк»

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію «ПриватБанку» незаконною

Національний банк України готовий знову провести націоналізацію «ПриватБанку» в разі, якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року. Про це заявила перша заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю Reuters, повідомляє «Укрінформ».

«Національний банк України буде змушений другий раз націоналізувати «ПриватБанк», якщо суд скасує відповідне рішення 2016 року. Інакше цей найбільший за кількістю вкладників український банк залишиться без капіталу. Ми як регулятор фінансового сектору приймемо рішення відповідно до закону, який говорить, що ми мусимо визнати його неплатоспроможним. А це означає або ліквідацію банку, або його повернення в державну власність», - заявила перша заступниця глави НБУ.

Рожкова наголосила, що враховуючи роль «ПриватБанку», в якому розміщені депозити 20 мільйонів українців, варіант із його націоналізацією виглядає кращим.

Також вона вкзала на те, що ситуація навколо банку стане ключовим пунктом в переговорах Києва з МВФ, чия делегація прибуде в Україну вже наступного тижня для обговорення подальшої програми співпраці та надання українській стороні кредитного траншу на суму в 1,3 млрд доларів.

Як інформував ZAXID.NET, 18 квітня, за три дні до другого туру президентських виборів, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку». Мінфін оскаржив це рішення.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення НБУ щодо визначення переліку пов’язаних з банком осіб.

Третє рішення на користь Коломойського ухвалив Печерський райсуд Києва і скасував, таким чином, поруку Коломойського за 9,2 млрд грн кредиту НБУ, виданих «ПриватБанку» до його націоналізації, яка відбулася 18 грудня 2016 року.

Наразі ці три рішення ще не набули законної сили.

«ПриватБанк» перейшов у держвласність 21 грудня 2016 року. Держава отримала 100% в його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.