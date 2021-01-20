Кандидатуру Олександра Скічка погодив Кабінет міністрів

Кабінет міністрів погодив призначення народного депутата від «Слуги народу», колишнього телеведучого та шоумена Олександра Скічка головою Черкаської ОДА. Про це повідомив у середу, 20 січня, постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Уряд на засіданні, яке відбулося 20 січня, провів співбесіду із 29-річним нардепом та погодив його призначення. Тепер після погодження Кабінету міністрів, його призначення має розглянути президент Володимир Зеленський.

Ще раніше ЗМІ із посиланням на власні джерела у фракції «Слуги народу» повідомляли про те, що Скічко написав заяву на розгляд уряду про призначення його головою Черкаської ОДА.

Сергія Сергійчука, який був головою Черкаської обласної державної адміністрації, звільнили 30 грудня. Наразі тимчасовим виконувачем обов’язків є його заступник Віктор Гусак.

Що відомо про Олександра Скічка

Народився 28 квітня 1991 року у Черкасах, де закінчив першу міську гімназію, 2013 року закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «міжнародна економіка».

Відомий шоумен та комік. До політичної кар’єри працював ведучим на телеканалі «Україна». У 2019 році пройшов до Верховної Ради за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області.