Сергій Сергійчук працював головою Черкаської ОДА з 28 серпня до 29 грудня

Президент Володимир звільнив голову Черкаської облдержадміністрації Сергія Сергійчука. Відповідний указ Зеленський підписав у вівторок, 29 грудня.

У документі зазначається, що Сергійчука звільнили згідно з поданою ним заявою. На його місце президент тимчасово призначив Віктора Гусака, який був заступником голови.

Зеленський призначив Сергія Сергійчука головою Черкаської ОДА 28 серпня. Таким чином, Сергійчук пропрацював на цій посаді лише чотири місяці.

Раніше Сергійчук працював на керівних посадах у СБУ, був в. о. голови Дніпровської райадміністрації Києва, радником комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці (грудень 2009 – червень 2013), радником керівника апарату Верховної Ради (червень 2013 – липень 2018) і заступником начальника Центру кібербезпеки Держспецзв’язку.