Згідно з указом, Кривоноса направлено у розпорядження Міноборони

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ голова держави № 604/2020 підписав 29 грудня.

Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони.

Зазначимо, що Сергій Кривонос був призначений головою комісії указом п'ятого президента України Петра Порошенка від 9 квітня. Згодом Порошенко офіційно представив Кривоноса як заступника секретаря РНБО.

У 2019 році Кривонос був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.

У листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса зі складу двох комісій. Тоді в РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони.

Цікаво, що нещодавно Сергій Кривонос критично оцінив висловлювання президента Зеленського про масову мобілізацію українців у разі нового нападу Росії. Нагадаємо, тоді Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню «Фокус». заявив, що не хоче навіть уявляти собі повномасштабну війну з Росією, але в разі її початку країну захищатимуть усі: «Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки».

Натомість Кривонос висловив думку, що ідея про масову мобілізацію, не є реалістичною. За його словами, більшість українців не готові ідеологічно до цього і не навчені. За його словами, у можливість мобілізувати чоловіків і жінок у разі прямої агресії РФ Зеленського переконує його оточення, однак на практиці організувати цей процес не вийде.

«А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи хочуть ці люди це робити? Ні. По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м'ясом, не кидаємо людей десятками тисяч», – сказав тоді Кривонос в інтерв'ю виданню НВ.