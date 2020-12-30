Сергій Кривонос працював заступником секретаря РНБО з 12 березня 2019 року

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос відреагував на указ президента Володимира Зеленського про його звільнення.

«Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президенту України за новорічний подарунок», – написав Кривонос пізно увечері 29 грудня після того, як на сайті президента опублікували указ про його звільнення.

Після появи президентського указу позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що Кривонос, зокрема, провалив підготовку законопроекту про територіальну оборону. У відповідь на цей закид екс-заступник секретаря РНБО повідомив, що на сайті парламенту зареєстровано лише один законопроект про територіальну оборону за його співавторства. Арестович, у свою чергу, стверджує, що Кривоноса відсторонили від підготовки документа, взявши до відповідної робочої групи іншого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля.

Офіційно автором законопроекту про територіальну оборону є нардеп від «Голосу» Андрій Шараськін.

Нагадаємо, Сергія Кривоноса на посаду заступника секретаря РНБО призначив 12 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко. До цього Кривонос командував Силами спеціальних операцій Збройних сил.

Сергій Кривонос народився 26 липня 1970 року в Кременчуці Полтавської області. Він був командиром 8-го Хмельницького полку спецпризначення. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях. Командував обороною Краматорського аеродрому в 2014 році.

З листопада 2014 року Кривонос був начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних Сил України, з 5 січня 2016 – першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Кривонос висувався кандидатом в президенти України в 2019 році, але 6 березня зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.