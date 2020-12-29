Верховній Раді запропонували ухвалити новий закон про територіальну оборону. Наразі документ перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті.

Зокрема, законопроект про територіальну оборону авторства народного депутата Андрія Шараськіна передбачає вивід формувань тероборони зі складу Збройних сил і створення окремих легкоброньованих частин, розповів заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал-майор Сергій Кривонос.

«У нас територіальна оборона зараз як Вавилонська вежа. Усі про неї говорять не один рік, але всі говорять різними мовами, хочуть побудувати, не розуміючи простих речей. Законопроект про територіальну оборону розставить всі взаємини – починаючи від президента України і закінчуючи останнім громадянином України», – заявив Кривонос, якого цитує «Бабель».

Документ передбачає створення окремих військових формувань за територіальною ознакою, чисельність яких затверджуватиме Верховна Рада. Також вводиться новий вид служби – територіальна військова служба. Основне завдання формувань – захист регіонів усередині країни та збереження конституційного порядку на випадок «конфліктних проблем».

Тероборона повинна буде виконувати свої функції за межами бойових дій, вести постійну підготовку в мирний час і мати максимальну швидкість реагування. Для забезпечення останнього пропонується дозволити бійцям тероборони зберігати зброю вдома.

«Говорити, що там будуть танки, БМП, я б не став. Завдання номер один – це володіння стрілецькою зброєю. Вміле, впевнене володіння. І саме ця зброя повинна бути у членів територіальної оборони безпосередньо вдома», – сказав Кривонос, додавши, що в українців на руках легально вже є понад мільйон одиниць зброї.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, військово-цивільний орган, відповідальний за територіальну оборону, планується створити у складі Міністерства оборони України.

До слова, наразі в Україні діють батальйони територіальної оборони, але їхній правовий статус визначається не законом, а указом президента.