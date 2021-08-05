Кабінет міністрів на засіданні в середу, 4 серпня, призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитра Жоравовича, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Уряд тимчасово поклав обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на Жоравовича Дмитра Олексійовича», – написав міністр у Telegram.

Немчінов додав, що Жоравович наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Попереднього керівника АРМА Віталія Сигидина разом з його заступником Володимиром Павленком суд відсторонив від посад і відправив під домашній арешт. Їх, а також ще чотирьох осіб, підозрюють у привласненні 400 тис. доларів «воровського общака».