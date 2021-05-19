Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 19 травня, переобрав п’ятьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» терміном до одного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де чітко визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу», – написав прем'єр у Telegram.

Він також подякував наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії.

Незалежні члени наглядової ради НАК, призначені рішенням КМУ від 28.04.2021, фактично продовжать свою роботу на умовах договорів, які були укладені раніше, на термін до одного року, та до того часу, як буде проведений відкритий конкурс членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Ще один її незалежний член буде призначений після консультацій з міжнародними партнерами України і працюватиме до моменту проведення вищезгаданого конкурсу.

Як інформував ZAXID.ET, 30 квітня наглядова Рада НАК «Нафтогаз України» оголосили про свою відставку у повному складі. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Таке рішення було ухвалено після того, як Кабінет міністрів звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити нового керівника НАК Юрія Вітренка замість Андрія Коболєва.

Наглядова рада «Нафтогазу», яка була відсторонена від процедури, хоча саме в її компетенції зміна керівництва НАК, висловила незгоду з рішенням Кабміну і, можливо, відмовиться від подальшої роботи.

Тоді в Кабміні наглядову раду «Нафтогазу» закликали працювати до призначення нового складу.