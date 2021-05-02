Раніше уряд звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити нового керівника НАК

Кабінет міністрів України запропонував членам наглядової ради «Нафтогазу» продовжити виконувати обов'язки до моменту обрання нових незалежних членів на конкурсній основі. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, оприлюдненому опівночі 2 травня.

«Уряд сподівався, що Наглядова рада «Нафтогазу», в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України»», - йдеться у повідомленні.

Уряд переконує, що «залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору».

Як інформував ZAXID.ET, 30 квітня наглядова Рада НАК «Нафтогаз України» оголосили про свою відставку у повному складі. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Таке рішення було ухвалено після того, як Кабінет міністрів звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити нового керівника НАК Юрія Вітренка замість Андрія Коболєва.

Наглядова рада «Нафтогазу», яка була відсторонена від процедури, хоча саме в її компетенції зміна керівництва НАК, висловила незгоду з рішенням Кабміну і, можливо, відмовиться від подальшої роботи.

Крім того, стало відомо, що питання змін в управлінні НАК «Нафтогаз України» буде піднято американською стороною в ході зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського.