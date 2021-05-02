Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України заплановано на 5-6 травня

Питання змін в управлінні НАК «Нафтогаз України» буде піднято американською стороною під час запланованої зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив виконуючий обов'язки помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Філіп Рікер, повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше стурбованість з приводу рішення Кабміну замінити керівництво «Нафтогазу» без участі наглядової ради компанії висловив речник Держдепу Нед Прайс.

«Я думаю, що інші члени міжнародного співтовариства, інші друзі України по всій Європі, в тому числі Міжнародний валютний фонд, також висловили занепокоєння з приводу деяких з цих кроків. Очевидно, що це буде в нашому порядку денному, коли ми зустрінемося з президентом Зеленським та іншими офіційними особами», – зазначив Рікер.

Він кілька разів під час брифінгу повертався до енергетичної теми, говорячи про Україну і застосував визначення «маніпулювання», говорячи про рішення Кабміну від 28 квітня про звільнення наглядової ради НАК і заміну глави компанії.

«Ми обов'язково, як я сказав раніше, наголосимо на заклику до українського керівництва поважати прозору практику корпоративного управління з точки зору управління, особливо щодо державних підприємств. І це, звичайно, відноситься і до енергетичного сектору», – сказав Рікер.

Як інформував ZAXID.NET, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Для цього уряд змінив правила призначення голови правління НАК «Нафтогаз».

На звільнення керівництва «Нафтогазу» відреагували у Держдепі США. Там зазначили, що «повага до корпоративного управління – це ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ». Схожу позицію висловили і посли країн G7. А от пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що звільнення керівництва викликає серйозні запитання.

30 квітня через рішення уряду наглядова рада НАК «Нафтогаз України» оголосила про свою відставку у повному складі.