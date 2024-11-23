Польський імпортер доставив в Україну 645 тис. бронебійних патронів для гвинтівок

Уряд Швейцарії заборонив експортувати польському постачальнику військової техніки малокаліберні патрони через те, що їх передали Україні. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомила інформаційна агенція Associated Press.

У листопада 2023 року мілітарне видання Defense One опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що польський імпортер UMO доставив в Україну 645 тис. бронебійних патронів для гвинтівок, які виготовила швейцарська компанія SwissP Defense. Державний секретаріат Швейцарії розпочав розслідування з цього приводу.

За даними слідства, швейцарський постачальник та польська компанія підписали угоду, у якій зазначалось, що польська компанія має право перепродавати боєприпаси лише в межах Польщі. Однак, з’ясувалось, що польська компанія «не виконала договірні зобов’язання, взяті перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні».

Associated Press зазначає, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету. Законодавство країни забороняє експорт військової техніки та боєприпасів, що належить або вироблені у Швейцарії, до країн, що перебувають у конфлікті. У п’ятницю, 23 листопада, Державний секретаріат з питань економіки заявив, що експорт для польської компанії заборонять, оскільки «ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий».

Водночас, як зауважила інформагенція, Швейцарія підтримує Україну. Зокрема, країна підтримала економічні санкції Європейського Союзу проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Також Швейцарія надає Україні гуманітарну допомогу.