Кабінет міністрів прирівняв каски і бронежилети до гуманітарної допомоги, що спрощує їхнє ввезення в Україну, повідомила в суботу, 26 березня, міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«Результатом нашої співпраці [з волонтерами] стала постанова, за якою каски та бронежилети прирівняні до гуманітарної допомоги, не потребують ніяких дозволів, листів і всього решта. Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети», – сказала вона у відеозверненні.

Також, за словами Верещук, Кабмін у цій постанові визначив перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України. Туди потрапили:

пластини до бронежилетів;

переносні радіостанції нецивільного призначення;

безпілотні літальні апарати і квадрокоптери нецивільного призначення;

біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери, збільшувачі нецивільного призначення;

оліматорні приціли, приціли нецивільного призначення;

тепловізори та прилади нічного бачення.

Відтепер для ввезення цих товарів достатньо надати лише гарантійний лист кінцевого користувача.

«Всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, які дуже вмотивовані допомагати військовим, зробили це дуже швидко і, головне, вчасно», – сказала Ірина Верещук.