Уряд на засіданні у вівторок, 22 серпня, спростив порядок надання статусу учасника бойових дій – зменшив кількість документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відтепер передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь людини в бойових діях, яка є підставою для надання відповідного статусу. Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь у відповідних заходах, і саме вона стане основою для надання статусу учасника бойових дій, додали в Міністерстві оборони.

Зауважимо, що раніше підтвердженням участі у відбитті повномасштабної агресії Росії могли бути: згадка у книгах служби і наказів про залучення до бойових заходів, витяги (копії) бойових донесень, журнали бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), вахтові журнали, польотні листи, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв