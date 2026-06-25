Львівщин отримає 299 млн грн на зарплати педагогів і соцпрацівників

Кабінет міністрів виділив 6,6 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам. Її призначення – покриття видатків, що виникли внаслідок збільшення розміру оплати праці фахівців у дошкіллі, позашкіллі та соціальному захисті. Про це повідомив народний депутат і голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Львівській області, зокрема, виділили 298,9 млн грн.

Бюджетну дотацію спочатку спрямують до обласного бюджету Львівщини, а далі перерозподілять по громадах, наголосив парламентар. Гроші призначені для працівників дитячих садків, позашкільних закладів (музичні школи, гуртки тощо), а також для фахівців установ соціального захисту та реабілітації.

«Ці кошти допоможуть громадам покрити видатки, які зросли через підвищення оплати праці […] Йдеться про важливий ресурс для наших громад, який дозволить зменшити фінансове навантаження на місцеві бюджети та забезпечити стабільну роботу закладів і установ, які щодня працюють для людей», – зазначив в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від того, скільки коштів потрібно на підвищення зарплат і наскільки місцеві бюджети здатні покрити ці витрати самостійно, повідомило міністерство фінансів.

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Нагадаємо, 2026 року змінилася оплата праці педагогічних працівників дошкільної освіти. Уряд ухвалив рішення про підвищення їхніх посадових окладів. Зміни стосуються базових ставок та тарифних розрядів, але фінальний дохід залежить від стажу, категорії та надбавок.

Додаткова дотація місцевим бюджетам пов’язана з підвищенням оплати праці педагогів, яке уряд робить у два етапи:30% з 1 січня та 20% з 1 вересня 2026 року. На ці потреби у Державному бюджеті на 2026 рік закладено рекордні 64,6 млрд грн, а місцеві громади додатково отримують підтримку через освітню субвенцію.

Цьогоріч уряд вперше виділив додаткові дотації місцевим бюджетам на зарплати педагогам у лютому.