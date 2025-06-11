Гроші виділять на ремонт житлових будинків та енергетичної інфраструктури

У середу, 11 червня, Кабінет міністрів України за підтримки іноземних партнерів розширив фінансування на відновлення України. Загалом уряд виділив 5,2 млрд грн, більша частина з яких піде на програму «єВідновлення», повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, уряд наразі має два основні пріоритети з відновлення в Україні. Йдеться про відбудову української енергетики та помешкань – на це Кабмін виділив 5,2 млрд грн.

«Ухвалюємо рішення про виділення ще 3,5 млрд грн на програму “єВідновлення”. За ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, державна програма «єВідновлення» – це проєкт із виділення компенсацій за пошкоджене внаслідок російських атак житло, який запустили у травні 2023 року. Гроші на цю програму виділяє Світовий банк.

Крім того, уряд спрямує 1,1 млрд грн для Миколаївської області. Йдеться про відновлення теплопостачання та енергетики в Миколаєві до опалювального сезону. Зокрема, гроші підуть на будівництво розподільної теплової генерації для Миколаївської ТЕЦ.

«Мова йде про закупівлю 18 блок-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва», – повідомив прем’єр-міністр.

Також уряд затвердив виділення майже 600 млн грн для відновлення Харківської області. Зазначається, що 241 млн грн спрямують на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні, яку ще у грудні 2024 року МОЗ визначило як пріоритетний інвестиційний проєкт.

Ще 357 млн грн Кабін спрямує на аварійно-відновлювальні роботи шістьох багатоквартирних будинків у Харкові, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Шмигаль нагадав, що у лютому 2025 року уряд виділив на відповідні роботи у Харкові 1 млрд грн.

Загалом станом на лютий 2025 року, за програмою «єВіднослення» Україна компенсувала людям, домівки яких постраждали від обстрілів, 18 млрд грн. За даними Шмигаля, відновили або придбали нові помешкання 90 тис. родин.