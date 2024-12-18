Про 15 відібраних проєктів у сфері охорони здоров'я оголосили на підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Львові

Понад 2,6 млрд грн інвестицій заплановано на 2025 рік для реалізації 15 проєктів у сфері охорони здоров’я у 12 регіонах України. Про це стало відомо під час підсумкового засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося у Львові. Зокрема, йдеться про закупівлю нового обладнання для пʼяти лікарень у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

«Модернізація медичних закладів – те, над чим продовжуємо працювати навіть під час війни, аби створити всі умови для надання якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги. Досягти цього можливо лише консолідуючи зусилля на центральному та місцевому рівні, а також активно залучаючи міжнародних донорів для співпраці», –повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних інвестиційних проєктів є:

Харківська область – харківська обласна клінічна лікарня, підземна лікарня «Ковчег» та обласний онкологічний центр;

Миколаївська область – миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня та миколаївський Госпіталь ветеранів війни;

Рівненська область – рівненський обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані та Дубенська міська лікарня;

Дніпропетровська область – Криворізька міська клінічна лікарня №2;

Житомирська область – добудова нового хірургічного корпусу Новоград-волинського територіального медичного обʼєднання;

Івано-Франківська область – реабілітаційний центр в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні;

Київська область – Славутицька міська лікарня;

Львівська область – Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня;

Сумська область – Центр відновлення здоров’я у с. Таранське;

Херсонська – Херсонська обласна дитяча лікарня;

Чернігівська область – Реабілітаційний центр на базі колишнього кардіоцентру у Чернігові;

Чернівецька область – корпус інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні.

За словами міністра, у 2025 році продовжать оснащувати лікарні сучасним дороговартісним обладнанням. Мова йде про циклотрони, лінійні прискорювачі, МРТ, КТ, ангіографи, рентгени, мамографи та інше медичне обладнання.

У межах спільного з World Bank Ukraine проєкту HEAL Ukraine заплановано ремонт реабілітаційних відділень та їх оснащення необхідним обладнанням, реконструкція шістьох лікарень, відновлювальні роботи у закладах первинної медичної допомоги, загальною вартістю близько 70 млн грн, та облаштування 60 просторів психологічного розвантаження.

В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру дуже важливою є енергонезалежність медзакладів. Завдяки проєкту HEAL Ukraine у 130 закладах первинної меддопомоги встановлять сонячні електростанції. Ще 80 лікарень оснастять сучасними енергетичними системами у рамках проєкту «Промінь надії».