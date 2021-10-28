Кабінет міністрів України виділив додаткові 242 млн грн на програму боротьби з Covid-19. Відповідне рішення урядовці ухвалили на засіданні у четвер, 28 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти підуть на:

закупівлю більшої кількості експрес-тестів;

покращення рівня тестування;

завершення реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) проекту щодо інфраструктури зберігання вакцини.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька тижнів ситуація з коронавірусом різко погіршилась: зокрема, за минулу добу зафіксували найвищу кількість хворих за час пандемії. Крім того, за добу 25 жовтня в Україні виявили найбільшу кількість померлих за час пандемії.

Станом на 28 жовтня, у лікарнях з коронавірусом перебувають 47 тис. людей, 80% з цієї кількості потребують кисню.