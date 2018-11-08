Уряд вперше виділив землю в зоні відчуження для будівництва вітроелектростанції

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада своїм розпорядженням дозволив ТОВ «Вітряний парк Поліський» розробку проекту землеустрою на кількох ділянках в Іванківському районі Київської області, розташованих у Чорнобильській зоні відчуження, загальною площею 7 га для розміщення, будівництва, експлуатації будівель і споруд об’єктів вітрової енергетики. Це – перше рішення уряду про виділення землі на цій території.

За повідомленням Міністерства екології і природних ресурсів, в минулому році уряд прийняв низку важливих рішень, які спростили процедуру ведення господарської діяльності у зоні відчуження.

«Зона відчуження має високий рівень інвестиційної привабливості. Це підтверджують інвестори з різних країн світу. Вони готові вкладати сюди кошти», – зазначив міністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак.

У міністерстві зауважили, що за два останні роки надійшло понад 60 заявок від інвесторів на відведення земельної ділянки у зоні відчуження з метою реалізації проектів відновлювальної енергетики. Це як вітчизняні компанії, так і компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Японії та Білорусі.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, яку процитувала агенція «Інтерфакс-Україна», ТОВ «Вітряний парк Поліський» направило відповідне клопотання на початку листопада 2017 року. У розпорядженні йдеться, що в подальшому ця ділянка буде передана компанії в оренду на 49 років для розміщення вітрової електростанції.

Згідно з даними держреєстру, ТОВ «Вітряний парк Поліський» створено в жовтні 2016 року зі статутним капіталом 1,5 тис. Грн. Його власником і директором є Світлана Винник з Ірпеня.

На початку квітня цього року ця компанія повідомила про плани побудувати Поліську вітроелектростанцію (ВЕС) встановленою потужністю 40 МВт. У той же час на сайті групи компаній «Вітряні парки України», який вказаний в інформації «Вітряного парку Поліський», поки йдеться про одну вітроустановку на 4,5 МВт з планованим завершенням монтажу в квітні-серпні 2019 року.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильській зоні відчуження відкрили першу сонячну електростанцію.