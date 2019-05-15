Український уряд запровадив нові торговельні обмеження проти Росії

Кабінет міністрів України запровадив нові торговельні обмеження проти Росії, заборонивши ввезення низки російських товарів та запровадження нових мит та квот на російські товари. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 15 травня.

Зокрема, Україна планує розширити заборону на ввезення з Росії транспортних засобів, мінеральних добрив, деяких видів промислової продукції, цементу тощо. Також Україна планує запровадити мита на російські товари та встановити квоти на їхнє ввезення до України.

Виняток становлять чутливий імпорт, такий як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ та фармацевтична продукція.

«Відтак, з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, запроваджується спеціальне мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними ставками»,- повідомляють у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Доходи від нових російських мит планують справляти до спеціального фонду, направленого на стимулювання імпортозаміщення. Загальна вартість товарів, ввезення яких уряд планує заборонити з Росії, складає 510 млн доларів на рік.

Нові торговельні обмеження України є відповіддю України на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.