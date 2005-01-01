Уряд затвердив перенесення робочих днів у 2018 році

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:4510720

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У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. Низку робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування низки державних свят, пише 24tv.ua.

Зокрема, йдеться про перенесення робочих днів для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва християн західного обряду (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).

Відтак, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, робочий день із п'ятниці 9 березня на суботу 3 березня; понеділка 30 квітня – на суботу 5 травня; п'ятниці 29 червня – на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 листопада 2017 року Верховна Рада внесла до переліку святкових і неробочих днів Різдво християн західного обряду 25 грудня, вилучивши з цього переліку вихідний день 2 травня.

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