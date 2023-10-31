Кабінет міністрів замінив у правилах дорожнього руху «Учбовий транспортний засіб» на «навчальний». Відповідно розпізнавальні знаки на таких автомобілях також зміняться, свідчить урядова постанова від 27 жовтня.

Згідно зі змінами, до правил дорожнього руху внесуть розпізнавальний знак «Навчальний транспортний засіб». Візуальні зміни будуть мінімальні: у білому трикутнику з червоними краями буде літера «Н» чорного кольору, замість літери «У».

Водночас у постанові зазначається, що вона почне діяти через шість місяців від дати публікації.

Нагадаємо, у жовтні уряд вніс деякі зміни до ПДР, які стосуються перевезення дітей та вмикання денних ходових вогнів (або ближнього світла фар) за межами населених пунктів. Патрульна поліція опублікувала пояснення цих змін.