Палестинські воєнізовані угруповання обстрілюють Ізраїль із Сектору Гази

У зв'язку з загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту усі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомляється, авіаперевізники Fly Dubai та Etihad Air, припинили польоти до Ізраїлю. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, котрі скасували усі власні рейси упродовж останніх кількох днів.

Водночас дошка розкладу польотів міжнародного летовища «Бен-Гуріон» в Ізраїлі наразі показує, що низка авіакомпаній все ще мають заплановані рейси до країни, починаючи з 19 травня.

Що відбувається в Секторі Гази?

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

У День Єрусалиму, який відзначали 10 травня, відбулися сутички між ізраїльськими силами безпеки й мусульманами на Храмовій горі, зокрема поблизу мечеті Аль-Акса, яка відіграє важливу роль в ісламі. На цьому тлі палестинські воєнізовані угруповання почали обстріли із Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь на ракетні обстріли завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.

МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази, який обстрілює Ізраїль у відповідь на удари палестинського угруповання ХАМАС. Україна готує евакуацію 120 українців з Сектору Гази.