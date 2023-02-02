Школи обгородять, щоб на територію не заходили «різні компанії»

У чернівецьких середніх школах встановлять нові огорожі. На це у 2022 році із бюджету Чернівців виділили 10 млн гривень. Необхідність облаштування нових парканів біля шкіл в управління освіти пояснюють заходами безпеки у воєнний час. Наразі нові огорожі встановили у понад 20 школах, у п’яти навчальних закладах огорожі відремонтували. Зазначимо, із лютого 2023 року всі школи у Чернівцях охороняють поліцейські. На фізичну охорону закладів освіти мерія планує витратити ще 4 млн грн.

Про встановлення нових огорож у школах у четвер, 2 лютого, повідомило управління освіти Чернівецької міської ради. В управлінні зазначають, що наявність огорож у середніх школах – це «ще один із заходів безпеки». «Якщо дитячі садочки мають закриту територію, то, як ми знаємо, території шкіл часто ставали місцем, де збиралися різні компанії і куди можна було без перешкод потрапити. А так бути не повинно, особливо у воєнний час. І у 2022 році на встановлення і оновлення огорож у школах, гімназіях та ліцеях з бюджету громади було виділено 10 мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

За даними управління освіти, наразі у 21 школі встановили та оновлення огорожі. Ще в п’яти закладах проведено частковий ремонт. Роботи планується продовжити. «Йдеться про ті заклади, в яких була першочергова потреба в оновленні огорожі», – уточнили в управлінні освіти.

Як повідомляв ZAXID.NET, із лютого 2023 року в чернівецьких школах запровадили поліцейську охорону. Крім того, для школярів працюватимуть тривожні кнопки, приміщення обладнають камерами відеоспостереження. Загалом Чернівецька міська рада виділила на безпеку навчальних закладів понад 13 млн грн. Роботи з підвищення безпеки мають провести протягом року.