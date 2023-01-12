В усіх школах Чернівців працюватиме поліція охорони. Крім того, у школах працюватимуть тривожні кнопки, приміщення обладнають камерами відеоспостереження. Охорона запрацює у школах із 1 лютого 2023 року.

Як повідомило управління освіти Чернівецької міської ради, фізична охорона запроваджується у всіх закладах освіти Чернівецької громади. Охороняти школи будуть поліцейські. Раніше міська рада передбачила у бюджеті кошти на безпеку шкіл. Зокрема, на фізичну охорону всіх закладів освіти планується витратити близько 4 млн грн.

«Усі охоронці – професійні поліцейські. Вони проходять відповідний інструктаж. Спеціалізована охорона працюватиме у закладі освіти впродовж навчального процесу. Йдеться про заклади загальної середньої освіти – школи, гімназії, ліцеї», – уточнили в управління освіти.

Раніше Чернівецька міська рада виділила на безпеку навчальних закладів понад 13 млн грн. За ці кошти у школах, ліцеях та гімназіях мають встановити тривожні кнопки, приміщення обладнають камерами відео спостереження та забезпечать кожен навчальний заклад фізичною охороною. Поліція охорони почне працювати у школах з 1 лютого 2023 року. Загалом роботи з підвищення безпеки мають провести протягом року.