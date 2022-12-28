Країни ЄС передадуть Україні 120 шкільних автобусів у межах акції, яку оголосила Єврокомісія

Естонія, Фінляндія, Латвія, Німеччина та Нідерланди передадуть Україні 120 шкільних автобусів. Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.

Єврокомісія організувала акцію солідарності, щоб надати українським школярам транспорт для перевезення до шкіл.

Також ЄС виділив 14 млн євро на закупівлю та транспортування ще 120 шкільних автобусів, відтак загальна кількість транспортних засобів, які передадуть Україні, сягне 240 одиниць.

Єврокомісія закликає державні та приватні організації в ЄС та за його межами об’єднати зусилля й продемонструвати солідарність, надавши найближчими місяцями автобуси, необхідні для перевезення українських дітей до їхніх шкіл.

«Українським дітям потрібні шкільні автобуси. Зараз Європа жертвує на це 14 млн євро. А нам потрібно більше. Тому Єврокомісія організовує акцію солідарності щодо надання шкільних автобусів для України до початку 2023 року. Разом ми можемо допомогти дітям — майбутньому України», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.