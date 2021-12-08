73-річний Євгеній Денисюк уперше став мером 30-тисячного містечка Костопіль на Рівненщині ще у 1998 році і досі ним залишається. Чи не перед кожними місцевими виборами Денисюк обіцяє більше не балотуватися, тим часом проводить переговори, реєструється кандидатом і виграє вибори.

Мешканці Костополя по-різному оцінюють багаторічну роботу Євгенія Денисюка, та про імовірність дострокової і до того ж примусової відставки у місті заговорили уперше. Через постійні перегрупування сил у міській раді мер свою роботу за останній рік назвав каторжною, як ніколи раніше.

Євгеній Денисюк керує містом понад 23 роки

«За понад 20 років моєї роботи такої непродуктивності ще не було, лише чвари і протистояння, – пояснює Євгеній Денисюк у розмові із ZAXID.NET. – За рік роботи ми не поклали жодного квадратного метра асфальту чи бруківки ні у місті, ні в селах громади. Хіба це робота?! Я можу спрацюватися з кожним, аби лише клеїлося. За всі роки бувало різне, але тепер ще й сторонні особи втручаються, усі хочуть бути старшими, тягнуть ковдру на себе, а вона одна. Моя робота перетворилася на каторгу».

«Серпневий путч»

Першим про можливість висловлення недовіри мерові заявив керівник фракції «Слуга народу» у міськраді Олексій Кособуцький після сесії у жовтні. Тоді депутати проголосували за звільнення усіх заступників міського голови, секретаря міськради та керуючої справами. Тоді ж Кособуцький заявив про переговори з депутатами щодо висловлення недовіри і самому міському голові.

Олексій Кособуцький – давній опонент Євгенія Денисюка. Та перед виборами йому вдалося домовитися і з мером, і з іншими вагомими у місті політичними персонами. Батько Олексія Кособуцького Микола Кособуцький очолив місцеву ТВК, після виборів Олексій Кособуцький став головою бюджетної комісії, а за кілька місяців посів вакантне крісло в.о. першого заступника міського голови.

У серпні все кардинально змінилося. На позачерговій сесії депутати проголосували за усунення Олексія Кособуцького і з посади в.о., і від головування у бюджетній комісії, а також за звільнення секретаря міськради Давида Дідуха, який тепер судиться за поновлення.

У перевороті Кособуцький звинуватив «сторонню особу» Руслана Потапчука, впливового депутата Рівненської облради родом з Костополя. Тижнів за два до цих подій у Потапчука згорів позашляховик Audi Q5, він заявив про підпал з політичних мотивів, вказавши на Олексія Кособуцького, який свою причетність заперечує. Речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька повідомила ZAXID.NET, що справу про підпал поліція ще розслідує.

Від серпня й дотепер на усіх сесіях міської ради присутній чи не увесь особовий склад місцевого відділку поліції на чолі з керівником, біля входу стоять кілька спецназівців, у залі працює поліція діалогу. За кілька місяців змінилося уже три секретарі міськради. Через політичні протистояння й фактичне безвладдя накопичуються фінансові, земельні та господарські питання, які вирішують нашвидкуруч. Про наслідки таких рішень зараз навіть не йдеться.

Як на «Весіллі у Малинівці»

Голова міськради, керівники деяких фракцій та окремі депутати у своїх коментарях ZAXID.NET кажуть, що у нинішньому складі міськрада не здатна і не буде здатна на продуктивну роботу. Про нездатність до конструктиву кажуть, зокрема, керівники фракцій «Батьківщина» Сергій Ткачук та «Народний рух України» Андрій Ткачук, перший є новообраним секретарем міськради, другий – його нетривалий попередник на цій посаді. Обидва наразі стримані у висловлюваннях про можливу відставку голови.

«Перевибори, навіть якщо вони відбудуться, займуть багато часу. Тим часом усі знову пересваряться між собою і не факт, що новообраний голова зможе об'єднати цей склад ради», – вважає Андрій Ткачук.

Андрій Ліснічук, колишній власник місцевої газети, а нині депутат міськради, хорошого майбутнього міської ради також не бачить. «Перетасовки й далі швидко відбуватимуться, як у комедії «Весілля у Малинівці». Хоча в реальності це не комедія, а повний абсурд, – каже Ліснічук. – І поки депутати чубляться, стабільний лише міський голова. Він є серйозним гравцем, та нажив і серйозних опонентів. Усе ж не думаю, що депутати дійдуть до висловлення недовіри, надто вони, так би мовити, маневрені».

На сесії 7 грудня Олексій Кособуцький оголосив про перехід фракції «Слуга народу» в опозицію і назвав дострокову відставку мера Євгенія Денисюка головною інтригою 2022 року. «Вони не зможуть домовитися. Домовленості змінюватимуться щоразу, і нічого хорошого у результаті не вийде. Прогнозую, що міський голова не добуде на посаді до Великодня. Висловлення недовіри може відбутися або двома третинами голосів депутатів міськради, або за народною ініціативою. Гадаю, що ми зберемо необхідну кількість голосів», – вважає Олексій Кособуцький.