Внаслідок пожежі пошкоджено двоповерхрве приміщення гаража і знищено автомобілі

У Стрию виникла пожежа в приватному гаражі, внаслідок якої згоріли два автомобілі, повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Займання виникло 29 квітня о 18:33 в двоповерховому гаражі з газоблоків, критому металочерепицею, на вул. О. Олеся, 5. Пожежу загасили о 19:42.

Внаслідок пожежі частково знищено дах, перекриття першого поверху, електроінструмент, автомобілі Opel Vivaro і «ЛуАЗ», пошкоджено дах та стіни.

З людей ніхто не постраждав. Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.