Вночі у вівторок, 27 квітня у власному будинку під час пожежі загинув 62-річний чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа виникла о 3:54 у дерев'яному житловому будинку в селі Середкевичі, що у Яворівському районі. Пожежа спалахнула на площі 8х7 м2 й знищила будинок повністю.

Тіло загиблого 62-річного господаря виявили під час гасіння пожежі. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.