Утеплити господарське приміщення можна без значних витрат

З настанням холодів важливо заздалегідь підготувати свинарник до морозів. Утеплити господарське приміщення можна без значних витрат, використавши доступні матеріали. УНІАН розповідає, як підготувати свинарник до зими.

Чим недорого утеплити підлогу?

Для утеплення підлоги можна використати мінеральну вату та пінопласт. Спочатку потрібно укласти вату, а зверху – пінопласт. Далі слід розстелити плівку для захисту від вологи. Між плитами утеплювача не має залишатися щілин, через які може проникати холод. На завершення конструкцію потрібно накрити дошками або фанерою, щоб захистити від пошкоджень.

Як утеплити стіни та стелю свинарника?

Для утеплення стін можна використати пінопласт або мінеральну вату. Поверхня має бути сухою, а всі тріщини та щілини потрібно ретельно закрити. Нижню частину стін слід обробити засобом для захисту від вологи. Після цього можна закріпити обраний утеплювач і накрити його фанерою.

Для стелі також підійдуть мінеральна вата або пінопласт. Спосіб кріплення залежить від матеріалу та поверхні: можна використати відповідний клей або спеціальні кріплення. Потреба в захисній плівці та її розташування залежать від конструкції стелі й обраного утеплювача. За потреби утеплену стелю можна обшити дошками або фанерою.

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