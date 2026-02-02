Секрет цього методу полягає у використанні різкого природного запаху, який гризуни не переносять на інстинктивному рівні

Гризуни в курнику чи сараї – це не просто неприємність, а серйозна загроза: вони псують корм, переносять хвороби, лякають птицю та навіть можуть пошкодити утеплення та дерев’яні конструкції. Традиційні пастки чи отрути не завжди найкраще рішення, особливо коли поруч знаходяться інші тварини. ТСН розповідає про старий спосіб, який працює не гірше, а іноді й ефективніше.

Як позбутися гризунів у курнику та сараї?

Секрет цього методу полягає у використанні різкого природного запаху, який гризуни не переносять на інстинктивному рівні. Вам потрібно приготувати суміш із сухої м’яти, полину та золи. У селах цю комбінацію використовували десятиліттями, особливо там, де не було доступу до магазинних засобів.

Що потрібно зробити:

Висушіть м’яту та полин, після чого подрібніть їх руками чи ножицями. Змішайте трави із просіяною деревною золою у пропорції приблизно 1:1. Зола підсилює дію трав, адже має лужну структуру, яка подразнює лапи та слизові оболонки гризунів, а різкий аромат рослин створює для них нестерпні умови. Розсипте цю суміш уздовж стін курника, у кутах біля входів, під годівницями та в місцях, де помітні сліди перебування мишей чи щурів.

Ефект буде помітним уже за кілька днів, гризуни почнуть уникати приміщення, а з часом повністю його залишають. На відміну від отрути, цей спосіб не призводить до загибелі тварин у важкодоступних місцях. Також він безпечний для курей, котів та собак, адже не містить токсичних речовин.

Для підтримання ефекту слід на два-три тижні оновлювати суміш або додавати нову порцію в найбільш проблемних місцях.