Утримання автомобіл в Україні виявилось одним з найдорожчих у світі
До теми
Британський портал Scrap Car Comparcion провів дослідження щодо вартості утримання автомобілів у різних країнах світу. Для цього дослідники порівняли середні витрати на два однакові автомобілі (разом зі страхуванням, ремонтом та пальним) з середніми річними зарплатами в кожній країні. На основі цих даних британські дослідники обчислили відсоток середньорічної заробітної плати країни, необхідної для володіння автомобілем.
В результаті обчислень виявилось, що найбільш дешево володіти автомобілем – в Австралії, США та кількох розвинутих країнах Європи. В цих країнах люди витрачають на автомобіль менше половини своєї річної зарплати.
ТОП-10 країн з найнижчою вартістю володіння автомобілем
|
Країна
|
% витрат до середньої зарплати
|
1. Австралія
|
49.48%
|
2. Сполучені Штати Америки
|
54.87%
|
3. Данія
|
60.34%
|
4. Канада
|
64.40%
|
5. Швеція
|
75.84%
|
6. Німеччина
|
78.44%
|
7. Нідерланди
|
84.65%
|
8. Франція
|
87.00%
|
9. Великобританія
|
89.36%
|
10. Фінляндія
|
91.58%
На іншому боці рейтингу – країни, в який володіти автомобілями можуть небагато місцевих жителів. А все через те, що купівля та обслуговування автомобіля у них більша за середню річну зарплату у кілька разів.
Антилідером стала Туреччина, але Україна відстала не набагато. Вона на 6 місці цього антирейтингу. Виявилось, що для утримання автомобіля жителю нашої країни треба трохи більше ніж чотири річних зарплати. Враховуючи кількість автомобілів в Україні можна здогадатись, що британці рахували офіційну зарплату українців. Реальна картина доході трохи інша.
ТОП-10 країн з найвищою вартістю володіння автомобілем
|
Країна
|
% витрат до середньорічної зарплати
|
1. Туреччина
|
652.29%
|
2. Аргентина
|
515.77%
|
3. Колумбія
|
508.93%
|
4. Уругвай
|
443.68%
|
5. Бразилія
|
441.89%
|
6. Україна
|
413.78%
|
7. Гватемала
|
355.94%
|
8. Росія
|
290.04%
|
9. Мексика
|
285.20%
|
10. Коста Ріка
|
269.83%
Методика дослідження:
Британці взяли статистку для 40 країн. В них були проаналізовані середні річні зарплати, а також вартості автомобіля, страхування, ремонту та пального. Автомобілі були однакові – VW Golf та Toyota Corolla. Результати показують відсоток середньорічної заробітної плати в кожній країні, необхідну для придбання та утримання нового автомобіля. Усі розрахунки станом на серпень 2021 року.