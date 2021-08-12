Країни з найвищою і найнижчою вартістю володіння автомобілем

Британський портал Scrap Car Comparcion провів дослідження щодо вартості утримання автомобілів у різних країнах світу. Для цього дослідники порівняли середні витрати на два однакові автомобілі (разом зі страхуванням, ремонтом та пальним) з середніми річними зарплатами в кожній країні. На основі цих даних британські дослідники обчислили відсоток середньорічної заробітної плати країни, необхідної для володіння автомобілем.

В результаті обчислень виявилось, що найбільш дешево володіти автомобілем – в Австралії, США та кількох розвинутих країнах Європи. В цих країнах люди витрачають на автомобіль менше половини своєї річної зарплати.

ТОП-10 країн з найнижчою вартістю володіння автомобілем

Країна % витрат до середньої зарплати 1. Австралія 49.48% 2. Сполучені Штати Америки 54.87% 3. Данія 60.34% 4. Канада 64.40% 5. Швеція 75.84% 6. Німеччина 78.44% 7. Нідерланди 84.65% 8. Франція 87.00% 9. Великобританія 89.36% 10. Фінляндія 91.58%

На іншому боці рейтингу – країни, в який володіти автомобілями можуть небагато місцевих жителів. А все через те, що купівля та обслуговування автомобіля у них більша за середню річну зарплату у кілька разів.

Антилідером стала Туреччина, але Україна відстала не набагато. Вона на 6 місці цього антирейтингу. Виявилось, що для утримання автомобіля жителю нашої країни треба трохи більше ніж чотири річних зарплати. Враховуючи кількість автомобілів в Україні можна здогадатись, що британці рахували офіційну зарплату українців. Реальна картина доході трохи інша.

ТОП-10 країн з найвищою вартістю володіння автомобілем

Країна % витрат до середньорічної зарплати 1. Туреччина 652.29% 2. Аргентина 515.77% 3. Колумбія 508.93% 4. Уругвай 443.68% 5. Бразилія 441.89% 6. Україна 413.78% 7. Гватемала 355.94% 8. Росія 290.04% 9. Мексика 285.20% 10. Коста Ріка 269.83%

Методика дослідження:

Британці взяли статистку для 40 країн. В них були проаналізовані середні річні зарплати, а також вартості автомобіля, страхування, ремонту та пального. Автомобілі були однакові – VW Golf та Toyota Corolla. Результати показують відсоток середньорічної заробітної плати в кожній країні, необхідну для придбання та утримання нового автомобіля. Усі розрахунки станом на серпень 2021 року.