Узбекистан готовий підписувати з Росією контракти про постачання газу, але вступати в запропонований Москвою газовий союз не збирається. Про це повідомила агенція Reuters.

За словами міністра енергетики Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, Ташкент «ніколи не піде на політичні умови в обмін на газ».

Він підтвердив, що Росія і Узбекистан дійсно ведуть переговори про постачання російського газу через сусідній Казахстан, але «це буде технічний контракт, який не означає жодного союзу».

«Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо тільки на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, газовий контракт підпишеться тільки в тому випадку, якщо ми на нього погодимося, в іншому випадку – ні», – підкреслив міністр.

Як зазначає Reuters, на тлі холодної зими Узбекистан відчуває нестачу палива і навіть був змушений припинити експорт шести мільйонів кубічних метрів газу на день до Китаю. Влада країни веде переговори з іншими країнами щодо додаткової закупівлі природного газу, електроенергії, вугілля та мазуту. В країні вводиться заборона експорту скрапленого газу.

Раніше Казахстан також заявив, що не підтримав ідею Путіна про потрійний «газовий союз». За словами заступника глави МЗС Романа Василенка, Астана не дозволить використовувати свою територію для обходу західних санкцій і оцінюватиме проект «газового союзу» з урахуванням санкційних ризиків.

На думку експертів, створення «газового союзу» дало б змогу Кремлю заробляти на продажі газу в обхід санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.