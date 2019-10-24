Ужгородські медики діагностували дифтерію у 15 студентів-індусів

В Ужгородському національному університеті навчається багато іноземців, зокрема, громадян Індії

У четвер, 24 жовтня, лікарі Ужгородської обласної інфекційної лікарні діагностували у 12 студентів-іноземців, які навчаються в Ужгородському національному університеті, дифтерію. Тож це небезпечне інфекційне захворювання діагностовано вже у 15 студентів-іноземців, троє з яких потрапили до лікарні раніше.

У лікарні було всього вісім доз протидифтерійної сироватки. Їх вже використали. Більше сироватки нема.

Цю інформацію підтвердив ZAXID.NET головний інфекціоніст Закарпатської області, директор Ужгородської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

«У 15 іноземних студентів діагностовано дифтерію. У нас було вісім доз сироватки і ми вже їх використали. Наразі нових доз сироватки не отримали. Працюємо над цим. Звісно, звернулися в МОЗ. Наразі очікуємо», – каже Михайло Поляк.

Усі хворі – жителі Індії. Інфекціоністи підозрююють, що захворювання вони привезли з батьківщини. Небезпечним є те, що вони контактували з великою кількістю людей, а захворювання передається повітряно-крапельним шляхом.

«Чи може хворих бути більше? Не виключено, адже студенти-іноземці контактували невідомо з ким. Гарантувати нічого не можна. На даний час місцевих мешканців серед хворих нема», – каже Михайло Поляк.

Інфекціоністи Ужгорода сподіваються, що МОЗ зробить перерозподіл протидифтерійної сироватки з інших областей.

Сироватка від дифтерії в Україні є в дуже обмеженій кількості. Наприкінці серпня всього 200 ампул дифтерійного антитоксину Україні як гуманітарну допомогу надала ВООЗ і їх відразу розподілили між областями. Але це мізер при спалаху хвороби.

МОЗ планує закупити сироватку за кошти державного бюджету із залученням міжнародних організацій. Воно збільшило кількість необхідних доз сироваток, об’єднавши потреби 2018 та 2019 бюджетних років, але коли антитоксин надійде в Україну, наразі невідомо.

Дифтерійний антитоксин, як твердить МОЗ, використовується для лікування та вводиться при підозрі захворювання людини на дифтерію. Дифтерія — небезпечна інфекція, що загрожує смертельними наслідками та важкими ускладненнями. При важких формах дифтерії можуть виникати порушення роботи нервової системи у вигляді паралічу м’якого піднебіння або дихальних шляхів, що може призвести до задухи. Також наслідком хвороби може стати ураження серцевого м’яза — міокардит.

За статистикою, 50 з 1000 інфікованих помирають. Своєчасне введення сироватки може врятувати життя, при цьому все одно залишається ризик смерті.

Тому найнадійнішим способом захисту від хвороби є вакцинація.

«Кір – це розминка, квіточки, буде гірше. І кір видасться солодкою ягодою на тортику, а тортик – це дифтерія і з нею не все так просто. З кором все простіше, ви один раз зробили щеплення і у вас вже на 80-85% є захистні антитіла. Аби захистися від дифтерії, треба щепитися три рази підряд, як мінімум, потім ще раз через рік і тоді кожні 10 років вакцинуватися. Тому швидко виробити імунітет проти дифтерії не вдасться», - застерігав ще декілька років тому відомий педіатр Євген Комаровський.

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні (1991-1998 років) захворіло близько 20 тисяч людей, 696 з них померли.