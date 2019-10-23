В Ужгороді ще у 12 іноземних студентів виявили збудник дифтерії

У 15 студентів Ужгородського національного університету виявили збудник дифтерії

У середу, 23 жовтня, в Ужгородській обласній інфекційній лікарні з діагнозом – дифтерія перебуває троє студентів-іноземців, що навчаються в Ужгородському національному університеті. Ще у 12 іноземних студентів, які контактували з хворими, виявили збудник дифтерії. Вони потребують негайної госпіталізації і огляду фахівців. Усі студенти є громадянами Індії.

Про це ZAXID.NET повідомила лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Любов Данич.

За її словами, хворі – студенти з Індії. Наразі невідомо чи отримали вони усі необхідні щеплення від дифтерії.

«Перший студент звернувся по допомогу до лікарів як хворий. У нього був запальний процес в горлі, важкість при ковтанні, температура тіла – 38 градусів, біль у м’язах. У двох інших спершу не було жодних тривожних симптомів і лише наступного дня під час огляду лікарів з’явилися ознаки дифтерійного захворювання», - каже Любов Данич.

Після перших хворих на дифтерію, лікарі оглянули понад 120 контактних осіб, 44 особи обстежили.

У середу, 23 жовтня, працівники лабораторного центру отримали ще 12 позитивних посівів від контактних осіб.

«Сьогодні ми отримали ще 12 позитивних посівів від контактних осіб, тобто, у них виявили збудник дифтерії. Вони можуть бути носіями збудника. Носійство може бути довго- і короткотривалим: біля двох тижнів - місяця, а в деяких випадках навіть півроку. Це не означає, що вони обов’язково захворіють, але вони є небезпечними для оточуючих, - каже Любов Данич. - У носія збудника може бути міцний імунітет і він не захворіє, але він виділяє збудник у зовнішнє середовище і люди зі слабшим імунітетом, які не мають щеплення можуть заразитися і захворіти. Наразі чекаємо на їх госпіталізацію і лише після огляду лікарів можна буде сказати: хворі вони чи є носіями даної інфекції».

Як повідомив ZAXID.NET головний інфекціоніст Закарпатської області Михайло Поляк, не виключено, що хворих може бути і значно більше, бо лікарі ще не всіх студентів-іноземців оглянули.

«Наразі обстежуємо всіх іноземців і тих, хто з ними контактував. Протидифтерійної сироватки у нас є лише 8 ампул. Їх вистачить практично на двох хворих легкого ступеня або одного важкохворого. Що будемо робити? Будемо просити допомоги у інфекціоністів Львова, Івано-Франківська, інших міст», – каже Михайло Поляк.

За словами головного інфекціоніста, наймовірніше, збудник дифтерії студенти-іноземці привезли з Індії. Досі невідомо про їхній вакцинальний статус, ніхто з хворих не надав лікарям вакцинальну карту. А самі студенти не пам’ятають, мали щеплення від дифтерії чи ні.

Лікарі закликають українців вакцинуватися від дифтерії, бо з приходом осені через низький рівень вакцинації від цієї недуги, в Україні є загроза спалахів цієї хвороби.

Вакцини для щеплення і дітей, і дорослих є. За даними МОЗ в Україні є понад два мільйони доз вакцини для профілактики дифтерії та правця. Це більше ніж 100% від потреби.

Нагадаємо, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні (1991-1998 років) на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли.