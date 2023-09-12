Відео з нецензурним висловлюванням вже перегялнули понад 13 тисяч разів

В Чернівецькому національному університеті за лайку щодо математичного факультету на посвяті першокурсників оголосили догани двом студентам та працівнику закладу. Відео, на якому практично всі першокурсники інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук кричать «Матфак – ху*як!», оприлюднили викладачі факультету математики та інформатики в Facebook, зазначає «Суспільне. Чернівці».

Догани отримали організатори посвяти першого курсу – двоє студентів другого та четвертого курсу і співробітник навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, повідомив ректор Чернівецького національного університету Роман Петришин на сторінці у Facebook 11 вересня. Покарання висунули за недогляди в організації та проведенні посвяти.

Раніше відео, через яке ректор оголосив догани, опублікувала викладачка факультету математики та інформатики Олена Карлова на своїй Facebook-сторінці. Освітянка зазначила, що це відео ототожнює рівень бакалавра з рівнем бомжа, а така поведінка робить студентів-першокурсників ІФТКН мавпами. Відео вже переглянули понад 13 тисяч разів.

За словами ректора університету, першокурсники вже записали відео з вибаченнями та з визнанням своєї помилки. Роман Петришин також пояснив таку поведінку студентів тим, що кілька років молоді довелося навчатися онлайн, а це знизило їх культуру поведінки в реальному середовищі.

«Ковід, а потім війна зумовили проведення занять для студентів і школярів у дистанційному режимі. При цьому не вистачало живого спілкування, вони залишилися віч-на-віч зі смартфонами. Це призвело не лише до зниження рівня знань і культури поведінки, а й здебільшого до певних психологічних зламів», — додав Роман Петришин.

Для розв’язання цієї проблеми для більшості бакалаврів денної форми навчання заняття проводять в очному режимі, в університеті працює Центр культури та дозвілля студентів та університетський соціально-психологічний центр. Крім того, організовують виховну роботу зі студентами.