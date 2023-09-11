Суд зобов'язав мешканця міста Полонне заплатити таксисту 26 тис. грн за пошкоджене авто. Його хуліган пошкодив під час сварки з водієм таксі через те, що той зупинився задалеко від будинку.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, інцидент стався ввечері 29 липня минулого року в Полонному. Водій водій місцевої служби таксі приїхав за викликом на вулицю Вишневу. До автомобіля підійшов нетверезий незнайомець і облаяв таксиста за те, що той зупинився не навпроти будинку. Далі за одяг почав тягнути його через вікно і, намагаючись вдарити, вцілив по коробці передач, потім пошкодив два дзеркала заднього виду і пробував розбити вітрове скло.

Поліція склала на нападника протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Оскільки в його діях вбачали ознаки кримінального правопорушення, тому місцевий суд провадження за адмінпротоколом закрив, а матеріали передав до прокуратури. Але у листопаді суд виніс постанову про закриття кримінального провадження через відсутність в діях підозрюваного складу кримінального правопорушення.

У поліції потерпілому рекомендували звернутися до суду для стягнення завданих збитків: їх оцінили в 13,7 тис. грн, а також за експертизу таксист заплатив 4,5 тис. грн. Тож таксист подав цивільний позов з вимогою заплатити йому за завдану шкоду.

Полонський райсуд вимоги чоловіка задовольнив. «Суд стягнув на користь таксиста понад 26 тис. грн: 18,2 тис. грн у рахунок відшкодування майнових збитків, завданих пошкодженням автомобіля, та 8 тис. грн витрат за надання кваліфікованої правничої допомоги», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що нападник ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.