В Івано-Франківську поліція шукає 18-річного хлопця, який напав і побив на вулиці свою одногрупницю. Дівчина отримала травми голови і її з місця події медики госпіталізували до медичного закладу. Що стало причиною побиття – невідомо.

До чергової частини Івано-Франківського райуправління поліції звернулася сама потерпіла вчора увечері, 11 вересня. Дівчина розповіла, що її одногрупник напав на неї вулиці і побив. Зі слів потерпілої, 18-річний хлопець завдав їй декілька ударів по голові та в обличчя, а опісля втік.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група. Експерти вилучили змиви крові та інші речові докази, які були на вулиці. Дівчину опитали і після того бригада швидкої допомоги госпіталізувала потерпілу в лікарню», – повідомили в поліції Івано-Франківська у вівторок, 12 вересня.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). За результатами судово-медичних експертиз правову кваліфікацію може бути змінено. Поліцейські шукають 18-річного нападника, наразі не вдалося встановити, де хлопець може переховуватися.