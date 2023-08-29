На Тернопільщині Шумський районний суд оштрафував військового через бійку з іншим військовослужбовцем. Інцидент трапився 15 травня в магазині села Рохманів Кременецького району. Чоловік спочатку почав чіплятися до опонента за те, що він носить військову форму, а потім різко ударив його кулаком.

Досудове слідство встановила, що стрілець-санітар 15-тої окремої механізованої бригади однієї з військових частин вчинив хуліганство в громадському місці. «Обвинувачений близько 20:45 15 травня перебував у приміщенні магазину "Хутір" у селі Рохманів. Чоловік сидів за столом та почав безпричинно словесно ображати і чіплятися до жителя цього ж села Рохманів. Приводом сварки стало те, чого він одягнутий у військову форму», – йдеться у вироку Шумського районного суду від 16 серпня.

Після сварки, військовослужбовець не заспокоївся, а накинувся на іншого військового з кулаками. Обвинувачений підійшов до чоловіка і вдарив його в голову, рукою попав в ліве око. Від удару його опонент спіткнувся і впав правим боком на пластмасові ящики.

Слідство встановило, що чоловік своїми діями спричинив травми потерпілому у вигляді великого синця під оком, набряку. Такі ушкодження за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних. У суді обвинувачений свою вину визнав і додав, що щиро розкаюється. Також пообіцяв, що надалі подібних злочинів не вчинятиме.

Постраждалий чоловік у суді зазначив, що з обвинуваченим примирився і не має до нього претензій, а на те, який вирок призначити військовому, покладається на думку судді. Шумський районний суд, заслухавши усі доводи, визнав винним військовослужбовця і присудив йому штраф у виді 17 тис. гривень, який він повинен сплатити на користь держави.